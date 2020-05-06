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Nöbetçi mağazalar hizmet vermeye başladı: Temassız mağazacılık ön planda

Nöbetçi mağazalar hizmet vermeye başladı: Temassız mağazacılık ön planda
06.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:42

Koronavirüs salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını geçici olarak kapatan Boyner, acil ve önemli ihtiyaçlar için nöbetçi mağazalarında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Koronavirüs salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını geçici olarak kapatan Boyner, acil ve önemli ihtiyaçlar için nöbetçi mağazalarında hizmet vermeye başladığını duyurdu. Mağazalarda müşterilerin sayısı kısıtlı tutularak 'temassız mağazacılık' konseptiyle hizmet veriliyor.

Boyner, müşterilerinin acil ihtiyaçlarına çözümler sunmak için 'temassız mağazacılık' konseptiyle nöbetçi mağazalarını devreye aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, haftanın dört günü pazartesiden perşembeye 12.00-18.00 saatleri arası açık olacak nöbetçi mağazalarda, misafir sayısı kısıtlı tutularak "temassız mağazacılık" konseptiyle hizmet verildiği bildirildi. Nöbetçi mağazalar, İstanbul'da Şaşkınbakkal, Vadistanbul, Metropol İstanbul, İzmir'de Balçova Kipa, Çiğli Kipa, Antalya'da Migros Boyner mağazaları ile Mersin'de YKM Forum olarak belirlendi.

SINIRLI SAYIDA MASKELİ MİSAFİR AĞIRLANIYOR, ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Nöbetçi mağazaların girişinde müşterilerin ateşi ölçülüyor, maske ve eldivenler hazır bulunduruluyor. Maskeli olması koşuluyla aynı anda 20 misafir mağazada ağırlanıyor. Girişte yer alan el dezenfektanı uygulamasının yanı sıra mağazanın farklı alanlarında müşterilerin kullanabileceği dezenfektan losyonları yer alıyor."

TEK TUŞ İLE KABİN DEZENFEKSİYONU

Mağaza içi havanın sürekli temizlenmesi için UV-C filtreli hava temizleme cihazı kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu cihaz saatte 300 m3 havayı mikrobiyal açıdan sterilize ederek havadaki hastalık yapan tüm virüs, bakteri ve zararlı mikroorganizmaları öldürüp yok ediyor. Mağaza soyunma kabinlerinde, müşteri içeri girmeden tek tuş ile dezenfekte edebilen bir teknoloji yer alıyor" ifadeleri yer aldı.

ÜRÜN STERİLİZASYON KABİNLERİ

Bunların yanı sıra müşterilerin denedikleri ürünlerin sterilize edilmesi için mağazanın içinde özel ürün sterilizasyon kabinleri bulunduğu bildirildi. Nöbetçi mağazalarda müşterilerin denediği ürünler bu kabinlerde UVC ışınları ile sterilize ediliyor. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriliyor.

SOSYAL MESAFE UYARILARI VE DÜZENLİ ARALIKLARLA STERİLİZASYON

Mağaza içinde ve kasa önünde zeminde sosyal mesafeyi hatırlatan görseller bulunuyor. Sadece dezenfeksiyon faaliyetleri ile uğraşan ayrı bir temizlik ekibi ortak kullanım alanlarını düzenli olarak sterilize ediyor.

KASADA TEMASSIZ ÖDEME VE ÜCRETSİZ EVE TESLİMAT

Kasada müşteriler temassız ödemeye yönlendiriliyor. Ödeme sonrasında karşılıklı fiziki alışverişi önlemek için faturalar SMS ile müşterilere gönderiliyor. Ayrıca müşteriler isterse beğendikleri ürünün poşetli eşi, kargo ile ücretsiz olarak adreslerine teslim ediliyor.

DÜZENLİ ATEŞ KONTROLÜ, MASKE, ELDİVEN VE SİPERLİK KULLANIMI

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Mağazada çalışan tüm personelin sağlık ve ateş durumu düzenli olarak kontrol ediliyor. Tüm personel çalışma saatleri boyunca eldivenli, maskeli ve pleksi siperlik ile hizmet veriyor. 2 saatte bir tüm personel ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları eldivenler ve maskeler yenileri ile değiştiriliyor.

Önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda da nöbetçi mağazaları devreye almak üzere hazırlıklarını yapan Boyner, kontrollü bir şekilde normale dönüş için "temassız mağazacılık" konsepti ve her zamanki koşulsuz müşteri mutluluğu anlayışı ile müşterisinin yanında olmaya devam ediyor."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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