Nöbetçi Eczane (30.08.2021)
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Nöbetçi Eczane (30.08.2021)

Nöbetçi Eczane (30.08.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZ Dinç Eczanesi Tel: 0332 712 31 15 Adres: Çarşı merkezi Denizbank, Halkbank yanı Mahir Eczanesi Tel: 0332 713 90 98 Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi Karşısı Fakülte Eczanesi Tel: 0332 712 46 64 Adres: Kazancı Mah.

GÜNDÜZ Dinç Eczanesi Tel: 0332 712 31 15 Adres: Çarşı merkezi Denizbank, Halkbank yanı Mahir Eczanesi Tel: 0332 713 90 98 Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi Karşısı Fakülte Eczanesi Tel: 0332 712 46 64 Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu Sağlık Ocağı Yanı Ereğli Lisesi Arkası GECE (00: 00' DAN SONRA) Dinç Eczanesi Tel: 0332 712 31 15 Adres: Çarşı merkezi Denizbank, Halkbank yanı

Kaynak: Habermetre

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