Nöbetçi Eczane (28.11.2021)
GÜNDÜZArmağan EczanesiTel: 0332 713 32 31Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı YanıSancıoğlu EczanesiTel: 0332 712 94 95Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi KavşağıGECE (00: 00' dan Sonra)Sancıoğlu EczanesiTel: 0332 712 94 95Adres: Barboros Mah.
GÜNDÜZ
Armağan Eczanesi
Tel: 0332 713 32 31
Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı
Sancıoğlu Eczanesi
Tel: 0332 712 94 95
Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi Kavşağı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Sancıoğlu Eczanesi
Tel: 0332 712 94 95
Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi Kavşağı
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