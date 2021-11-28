Nöbetçi Eczane (28.11.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (28.11.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Nöbetçi Eczane (28.11.2021)

GÜNDÜZArmağan EczanesiTel: 0332 713 32 31Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı YanıSancıoğlu EczanesiTel: 0332 712 94 95Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi KavşağıGECE (00: 00' dan Sonra)Sancıoğlu EczanesiTel: 0332 712 94 95Adres: Barboros Mah.

GÜNDÜZ

Armağan Eczanesi

Tel: 0332 713 32 31

Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı

Sancıoğlu Eczanesi

Tel: 0332 712 94 95

Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi Kavşağı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Sancıoğlu Eczanesi

Tel: 0332 712 94 95

Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi Kavşağı

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