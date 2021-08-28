Nöbetçi Eczane (28.08.2021)
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Nöbetçi Eczane (28.08.2021)

Nöbetçi Eczane (28.08.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZKaymaklar EczanesiTel: 0332 712 65 94Adres: Uzun Çarşı Ulu Cami CivarıÜmit EczanesiTel: 0332 710 48 26Adres: Otogar Arkası 4 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıOnur EczanesiTel: 0332 710 55 55Adres: Sümer Bank Cad.

GÜNDÜZ

Kaymaklar Eczanesi

Tel: 0332 712 65 94

Adres: Uzun Çarşı Ulu Cami Civarı

Ümit Eczanesi

Tel: 0332 710 48 26

Adres: Otogar Arkası 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

Onur Eczanesi

Tel: 0332 710 55 55

Adres: Sümer Bank Cad. 2 Nolu ASM Yanı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Onur Eczanesi

Tel: 0332 710 55 55

Adres: Sümer Bank Cad. 2 Nolu ASM Yanı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
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Nöbetçi Eczane (28.08.2021) - Haberler
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