Nöbetçi Eczane (27.11.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (27.11.2021)

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Nöbetçi Eczane (27.11.2021)

GÜNDÜZ Dinç Eczanesi Tel: 0332 712 31 15 Adres: Çarşı merkezi Denizbank, Halkbank yanı Mahir Eczanesi Tel: 0332 713 90 98 Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi Karşısı Fakülte Eczanesi Tel: 0332 712 46 64 Adres: Kazancı Mah.

GÜNDÜZ Dinç Eczanesi Tel: 0332 712 31 15 Adres: Çarşı merkezi Denizbank, Halkbank yanı Mahir Eczanesi Tel: 0332 713 90 98 Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi Karşısı Fakülte Eczanesi Tel: 0332 712 46 64 Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu Sağlık Ocağı Yanı Ereğli Lisesi Arkası Özlem Eczanesi Tel: 0332 713 07 71 Adres: Devlet Hastanesi Karşısı GECE (00: 00' dan Sonra) Özlem Eczanesi Tel: 0332 713 07 71 Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

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