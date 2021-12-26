Nöbetçi Eczane (26.12.2021)
GÜNDÜZPınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM YanıBahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/AGECE ( 00: 00' dan Sonra)Bahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A.
GÜNDÜZ
Pınar Eczanesi
Tel: 0332 713 38 50
Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı
Bahar Eczanesi
Tel: 0332 712 52 24
Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A
GECE ( 00: 00' dan Sonra)
Bahar Eczanesi
Tel: 0332 712 52 24
Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A
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