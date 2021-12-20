Nöbetçi Eczane (20.12.2021)
Pelin Eczanesi (00: 00' a Kadar)Tel: 0332 712 23 29Adres: Hastanesi Yolu Üzeri Döş Petrol Çaprazı, Bim Karşısı, Tekyurt Apt. AltıBaşak EczanesiTel: 0332 710 42 45Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası.
Pelin Eczanesi (00: 00' a Kadar)
Tel: 0332 712 23 29
Adres: Hastanesi Yolu Üzeri Döş Petrol Çaprazı, Bim Karşısı, Tekyurt Apt. Altı
Başak Eczanesi
Tel: 0332 710 42 45
Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası
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