Nöbetçi Eczane (20.07.2021)
GÜNDÜZToros EczanesiTel: 0332 713 49 19Adres: Boyacı Ali Mah. Eski Kasaphane Civarı No: 35Sağlık EczanesiTel: 0332 710 43 01Adres: Sümerbank Cad.
GÜNDÜZ
Toros Eczanesi
Tel: 0332 713 49 19
Adres: Boyacı Ali Mah. Eski Kasaphane Civarı No: 35
Sağlık Eczanesi
Tel: 0332 710 43 01
Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu ASM Yanı
Zafer Eczanesi
Tel: 0332 710 12 10
Adres: Otogar Arkası 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
Yücel Eczanesi
Tel: 0332 710 53 33
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Yücel Eczanesi
Tel: 0332 710 53 33
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
Kaynak: Habermetre