Nöbetçi Eczane (20.07.2021)
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Nöbetçi Eczane (20.07.2021)

Nöbetçi Eczane (20.07.2021)
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GÜNDÜZToros EczanesiTel: 0332 713 49 19Adres: Boyacı Ali Mah. Eski Kasaphane Civarı No: 35Sağlık EczanesiTel: 0332 710 43 01Adres: Sümerbank Cad.

GÜNDÜZ

Toros Eczanesi

Tel: 0332 713 49 19

Adres: Boyacı Ali Mah. Eski Kasaphane Civarı No: 35

Sağlık Eczanesi

Tel: 0332 710 43 01

Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu ASM Yanı

Zafer Eczanesi

Tel: 0332 710 12 10

Adres: Otogar Arkası 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

Yücel Eczanesi

Tel: 0332 710 53 33

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Yücel Eczanesi

Tel: 0332 710 53 33

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

Kaynak: Habermetre

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Nöbetçi Eczane (20.07.2021) - Haberler
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