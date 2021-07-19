Nöbetçi Eczane (19.07.2021)
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Nöbetçi Eczane (19.07.2021)

Nöbetçi Eczane (19.07.2021)
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GÜNDÜZErden EczanesiTel: 0332 713 50 01Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkeziİstasyon EczanesiTel: 0332 710 25 25Adres: Ereğli lisesi kapı karşısı Koski yanıEda EczanesiTel: 0332 712 83 30Adres: Gülbahçe Mah.

GÜNDÜZ

Erden Eczanesi

Tel: 0332 713 50 01

Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkezi

İstasyon Eczanesi

Tel: 0332 710 25 25

Adres: Ereğli lisesi kapı karşısı Koski yanı

Eda Eczanesi

Tel: 0332 712 83 30

Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı Yanı

Gülin Eczanesi

Tel: 0332 710 26 56

Adres: Yeni Devlet Hastanesi Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Gülin Eczanesi

Tel: 0332 710 26 56

Adres: Yeni Devlet Hastanesi Karşısı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
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Nöbetçi Eczane (19.07.2021) - Haberler
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