Nöbetçi Eczane (19.06.2021)
GÜNDÜZHuzur EczanesiTel: 0332 713 01 43Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank KarşısıHacettepe EczanesiTel: 0332 712 60 67Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi Arkası 3 Nolu Sağlık Ocağı YanıErcan EczanesiTel: 0332 710 20 40Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad.
GÜNDÜZ
Huzur Eczanesi
Tel: 0332 713 01 43
Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı
Hacettepe Eczanesi
Tel: 0332 712 60 67
Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi Arkası 3 Nolu Sağlık Ocağı Yanı
Ercan Eczanesi
Tel: 0332 710 20 40
Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası
GECE (00: 00' dan Sonra)
Huzur Eczanesi
Tel: 0332 713 01 43
Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı
Kaynak: Habermetre