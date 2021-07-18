Nöbetçi Eczane (18.07.2021)
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Nöbetçi Eczane (18.07.2021)

Nöbetçi Eczane (18.07.2021)
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GÜNDÜZHuzur EczanesiTel: 0332 713 01 43Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank KarşısıMahir EczanesiTel: 0332 713 90 98Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi KarşısıGECE (00: 00' dan Sonra)Huzur EczanesiTel: 0332 713 01 43Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı.

GÜNDÜZ

Huzur Eczanesi

Tel: 0332 713 01 43

Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı

Mahir Eczanesi

Tel: 0332 713 90 98

Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Huzur Eczanesi

Tel: 0332 713 01 43

Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
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Nöbetçi Eczane (18.07.2021) - Haberler
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