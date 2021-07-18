Nöbetçi Eczane (18.07.2021)
GÜNDÜZHuzur EczanesiTel: 0332 713 01 43Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank KarşısıMahir EczanesiTel: 0332 713 90 98Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi KarşısıGECE (00: 00' dan Sonra)Huzur EczanesiTel: 0332 713 01 43Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı.
GÜNDÜZ
Huzur Eczanesi
Tel: 0332 713 01 43
Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı
Mahir Eczanesi
Tel: 0332 713 90 98
Adres: Gülbahçe Mah. Eski SGK Hastanesi Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Huzur Eczanesi
Tel: 0332 713 01 43
Adres: Rasim Erel Cad. Otel Köşk Yanı Finans Bank Karşısı
Kaynak: Habermetre