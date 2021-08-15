Nöbetçi Eczane (15.08.2021)
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Nöbetçi Eczane (15.08.2021)

Nöbetçi Eczane (15.08.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZUçak EczanesiTel: 0332 712 86 08Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı YanıEylül EczanesiTel: 0332 713 88 77Adres: Kazancı Mah. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM YanıGECE (00: 00' dan Sonra)Uçak EczanesiTel: 0332 712 86 08Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı.

GÜNDÜZ

Uçak Eczanesi

Tel: 0332 712 86 08

Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı

Eylül Eczanesi

Tel: 0332 713 88 77

Adres: Kazancı Mah. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Uçak Eczanesi

Tel: 0332 712 86 08

Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
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Nöbetçi Eczane (15.08.2021) - Haberler
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