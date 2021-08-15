Nöbetçi Eczane (15.08.2021)
GÜNDÜZUçak EczanesiTel: 0332 712 86 08Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı YanıEylül EczanesiTel: 0332 713 88 77Adres: Kazancı Mah. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM YanıGECE (00: 00' dan Sonra)Uçak EczanesiTel: 0332 712 86 08Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı.
GÜNDÜZ
Uçak Eczanesi
Tel: 0332 712 86 08
Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı
Eylül Eczanesi
Tel: 0332 713 88 77
Adres: Kazancı Mah. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Uçak Eczanesi
Tel: 0332 712 86 08
Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı
Kaynak: Habermetre