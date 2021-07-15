Nöbetçi Eczane (15.07.2021)
GÜNDÜZArmağan EczanesiTel: 0332 713 32 31Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı YanıPınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad.
GÜNDÜZ
Armağan Eczanesi
Tel: 0332 713 32 31
Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı
Pınar Eczanesi
Tel: 0332 713 38 50
Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı
Karataş Eczanesi
Tel: 0332 712 47 41
Adres: Özel Ereğli Alman Hastanesi Yanı
Ekici Eczanesi
Tel: 0332 713 14 77
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Ekici Eczanesi
Tel: 0332 713 14 77
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
Kaynak: Habermetre