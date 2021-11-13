Nöbetçi Eczane (13.11.2021)
GÜNDÜZBahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/AUçak EczanesiTel: 0332 712 86 08Adres: Sümerbank Cad.
GÜNDÜZ
Bahar Eczanesi
Tel: 0332 712 52 24
Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A
Uçak Eczanesi
Tel: 0332 712 86 08
Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı
Samurlu Eczanesi
Tel: 0332 710 10 45
Adres: Sanayi Yolu Üzeri Emniyet İlerisi
Bilge Melek Şen Eczanesi
Tel: 0332 710 00 22
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Bilge Melek Şen Eczanesi
Tel: 0332 710 00 22
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
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