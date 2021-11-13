Nöbetçi Eczane (13.11.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (13.11.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Nöbetçi Eczane (13.11.2021)

GÜNDÜZBahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/AUçak EczanesiTel: 0332 712 86 08Adres: Sümerbank Cad.

GÜNDÜZ

Bahar Eczanesi

Tel: 0332 712 52 24

Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A

Uçak Eczanesi

Tel: 0332 712 86 08

Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Yanı

Samurlu Eczanesi

Tel: 0332 710 10 45

Adres: Sanayi Yolu Üzeri Emniyet İlerisi

Bilge Melek Şen Eczanesi

Tel: 0332 710 00 22

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Bilge Melek Şen Eczanesi

Tel: 0332 710 00 22

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

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