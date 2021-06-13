Nöbetçi Eczane (13.06.2021)
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Nöbetçi Eczane (13.06.2021)

Nöbetçi Eczane (13.06.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZPelin EczanesiTel: 0332 712 23 29Adres: Hastanesi Yolu Üzeri Döş Petrol Çaprazı, Bim Karşısı, Tekyurt Apt. AltıBaşak EczanesiTel: 0332 710 42 45Adres: Kazancı Mah.

GÜNDÜZ

Pelin Eczanesi

Tel: 0332 712 23 29

Adres: Hastanesi Yolu Üzeri Döş Petrol Çaprazı, Bim Karşısı, Tekyurt Apt. Altı

Başak Eczanesi

Tel: 0332 710 42 45

Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası

GECE (00: 00' dan Sonra)

Pelin Eczanesi

Tel: 0332 712 23 29

Adres: Hastanesi Yolu Üzeri Döş Petrol Çaprazı, Bim Karşısı, Tekyurt Apt. Altı

Kaynak: Habermetre

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Nöbetçi Eczane (13.06.2021) - Haberler
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