Nöbetçi Eczane (12.12.2021)
GÜNDÜZSıhhat EczanesiTel: 0332 713 20 64Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası YanıSevgi EczanesiTel: 0332 710 12 33Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı ArkasıGECE ( 00: 00' dan Sonra)Sevgi EczanesiTel: 0332 710 12 33Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası.
GÜNDÜZ
Sıhhat Eczanesi
Tel: 0332 713 20 64
Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası Yanı
Sevgi Eczanesi
Tel: 0332 710 12 33
Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası
GECE ( 00: 00' dan Sonra)
Sevgi Eczanesi
Tel: 0332 710 12 33
Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası
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