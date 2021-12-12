Nöbetçi Eczane (12.12.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (12.12.2021)

Nöbetçi Eczane (12.12.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZSıhhat EczanesiTel: 0332 713 20 64Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası YanıSevgi EczanesiTel: 0332 710 12 33Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı ArkasıGECE ( 00: 00' dan Sonra)Sevgi EczanesiTel: 0332 710 12 33Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası.

GÜNDÜZ

Sıhhat Eczanesi

Tel: 0332 713 20 64

Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası Yanı

Sevgi Eczanesi

Tel: 0332 710 12 33

Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası

GECE ( 00: 00' dan Sonra)

Sevgi Eczanesi

Tel: 0332 710 12 33

Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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