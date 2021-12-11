Nöbetçi Eczane (11.12.2021)
GÜNDÜZArmağan EczanesiTel: 0332 713 32 31Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı YanıPınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad.
GÜNDÜZ
Armağan Eczanesi
Tel: 0332 713 32 31
Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı
Pınar Eczanesi
Tel: 0332 713 38 50
Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı
Karataş Eczanesi
Tel: 0332 712 47 41
Adres: Özel Ereğli Alman Hastanesi Yanı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Armağan Eczanesi
Tel: 0332 713 32 31
Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı
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