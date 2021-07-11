Nöbetçi Eczane (11.07.2021)
GÜNDÜZMeltem EczanesiTel: 0332 713 31 60Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını KarşısıEda EczanesiTel: 0332 712 83 30Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı YanıGECE (00: 00' dan Sonra)Meltem EczanesiTel: 0332 713 31 60Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını Karşısı.
GÜNDÜZ
Meltem Eczanesi
Tel: 0332 713 31 60
Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını Karşısı
Eda Eczanesi
Tel: 0332 712 83 30
Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı Yanı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Meltem Eczanesi
Tel: 0332 713 31 60
Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını Karşısı
Kaynak: Habermetre