Nöbetçi Eczane (11.07.2021)
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Nöbetçi Eczane (11.07.2021)

Nöbetçi Eczane (11.07.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZMeltem EczanesiTel: 0332 713 31 60Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını KarşısıEda EczanesiTel: 0332 712 83 30Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı YanıGECE (00: 00' dan Sonra)Meltem EczanesiTel: 0332 713 31 60Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını Karşısı.

GÜNDÜZ

Meltem Eczanesi

Tel: 0332 713 31 60

Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını Karşısı

Eda Eczanesi

Tel: 0332 712 83 30

Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı Yanı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Meltem Eczanesi

Tel: 0332 713 31 60

Adres: Akbank ve Özyılmazlar Fırını Karşısı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
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Nöbetçi Eczane (11.07.2021) - Haberler
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