Nöbetçi Eczane (10.07.2021)
GÜNDÜZKaymaklar EczanesiTel: 0332 712 65 94Adres: Uzun Çarşı Ulu Cami CivarıÜmit EczanesiTel: 0332 710 48 26Adres: Otogar Arkası 4 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıOnur EczanesiTel: 0332 710 55 55Adres: Sümer Bank Cad.
GÜNDÜZ
Kaymaklar Eczanesi
Tel: 0332 712 65 94
Adres: Uzun Çarşı Ulu Cami Civarı
Ümit Eczanesi
Tel: 0332 710 48 26
Adres: Otogar Arkası 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
Onur Eczanesi
Tel: 0332 710 55 55
Adres: Sümer Bank Cad. 2 Nolu ASM Yanı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Onur Eczanesi
Tel: 0332 710 55 55
Adres: Sümer Bank Cad. 2 Nolu ASM Yanı
Kaynak: Habermetre