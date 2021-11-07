Nöbetçi Eczane (07.11.2021)
GÜNDÜZÖzdoğan EczanesiTel: 0332 710 00 88Adres: Türbe Mah. Eski Diş Kliniği ArkasıErden EczanesiTel: 0332 713 50 01Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş MerkeziGECE (00: 00' dan Sonra)Özdoğan EczanesiTel: 0332 710 00 88Adres: Türbe Mah. Eski Diş Kliniği Arkası.
GÜNDÜZ
Özdoğan Eczanesi
Tel: 0332 710 00 88
Adres: Türbe Mah. Eski Diş Kliniği Arkası
Erden Eczanesi
Tel: 0332 713 50 01
Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkezi
GECE (00: 00' dan Sonra)
Özdoğan Eczanesi
Tel: 0332 710 00 88
Adres: Türbe Mah. Eski Diş Kliniği Arkası
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