Nöbetçi Eczane (04.09.2021)
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Nöbetçi Eczane (04.09.2021)

Nöbetçi Eczane (04.09.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZArmağan EczanesiTel: 0332 713 32 31Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı YanıPınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad.

GÜNDÜZ

Armağan Eczanesi

Tel: 0332 713 32 31

Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı

Pınar Eczanesi

Tel: 0332 713 38 50

Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı

Karataş Eczanesi

Tel: 0332 712 47 41

Adres: Özel Ereğli Alman Hastanesi Yanı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Armağan Eczanesi

Tel: 0332 713 32 31

Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
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Nöbetçi Eczane (04.09.2021) - Haberler
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