Nöbetçi Eczane (04.07.2021)
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Nöbetçi Eczane (04.07.2021)

Nöbetçi Eczane (04.07.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

GÜNDÜZPınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM YanıBahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/AGECE (00: 00' dan Sonra)Pınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad.

GÜNDÜZ

Pınar Eczanesi

Tel: 0332 713 38 50

Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı

Bahar Eczanesi

Tel: 0332 712 52 24

Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A

GECE (00: 00' dan Sonra)

Pınar Eczanesi

Tel: 0332 713 38 50

Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
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