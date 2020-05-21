Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki

Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Nöbetçi Akaryakıt İstasyonu uygulamasına tepki gösterdi.

Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
21.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:25

Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Nöbetçi Akaryakıt İstasyonu uygulamasına tepki gösterdi.

GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan, yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadale kapsamında uygulamaya konulan nöbetçi akaryakıt istesyonu uygulamasına tepki göstrerek, akaryakıt istasyonlarının kuruluş amacının tüm kurumsal ve bireysel müşterilere her şart altında yakıt ikmali sağlamak olduğunu kaydetti. Nöbetli istasyon uygulaması ile akaryakıt istasyonları asli görevlerinden men edildiğini de savunan Akcan, "Cumhuriyet kurulduğundan beri, 365 gün 24 saat hizmet veren sıkıyönetim dönemlerinde bile kapatılmayan lojistik sağlık ve güvelik hizmetlerinin ana tedarikçisi konumunda bulunan akaryakıt istasyonları, pandemi döneminde nöbetçi istasyon uygulamasına tabii tutulmaktadır. GABDER olarak uygulamanın yanlış olduğunu ve biran önce sonlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Yakıt istasyonularının genel işleyiş anlamında önemine de dikkat çeken Acan, "Genel işleyiş olarak, akaryakıt istasyonlarının kapısı yoktur, kapatılamaz. Kapatıldığı durumda bile, yanıcı ve parlayıcı ürün bulunduran bu tesisler belli sayıda eleman bulundurmak zorundadır. Akaryakıt istasyonları, yakıt satışı dışında tuvalet, hava saati ve yıkama gibi kamu hizmeti sayılabilecek hizmetleri de sunmaktadır. Bu sebeple akaryakıt istasyonlarında nöbetçi uygulamasını yanlış bir uygulama olarak değerlendirmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince tüm gün ya da belirli saatlerde hizmet veren içişleri bakanlığı genelgesinde istisnai olarak faaliyet gösteren tüm sektörler ve işletmeler akaryakıt bayilerinden yakıt almak durumunda kalmaktadır. Yakıt alımı şahsi araç kullanımı ve faaliyette bulunan işyerlerinde görevli ya da çalışanlarına yönelik ulaşım ve taşıma hizmetleri yapılırken oluşmaktadır.Bu işletmeler istasyonların gerek otomatik sistem olarak gerekse cari olarak abone müşterisi olduğu için belirli bir istasyona ya cari alım sözleşmesine bağlı olan istasyona gitmek durumundadır.Bu konuda müşteri mağduriyeti oluşması yanında

Kuruluş amacı tüm kurumsal ve bireysel müşteriler yakıt ikmali sağlamak olan akaryakıt istasyonları asli görevlerinden men edilmektedir. Bu uygulamanın biran önce sonlandırılması GABDER olarak ana temennimizdir" şeklinde konuştu.

Akçan, dernek üyeleri ve sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramını da kutlayarak, "Ramazan Bayramı'nın barış, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, başta üyelerimiz ve sektör temsilcilerimiz olmak üzere tüm İslam Alemi'nin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Hatice Çarpar Ferzan Özpetek
Spor Şenol Güneş Fatih Terim İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Bursa Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:25:37. #1.14#
title