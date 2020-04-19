Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen askerin cenazesi memleketine gönderildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin'e gönderildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin'e gönderildi.

Yüksekova ilçesindeki 7. Hudut Alayı 2. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Ağaçlı mevkiindeki Ağılçık Devriye Gözetleme Mevzii'nde dün nöbet değişimi için mevziye gittiği esnada bayılarak yere düşen ve kalp krizi şüphesiyle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Er Abdullah Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit Çam için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz katıldı. Şehidin naaşı, özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün yaptığı dua ile memleketi Mardin'e uğurlandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA