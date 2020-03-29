Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti
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Mardin, Güncel

Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti

Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale ettiMARDİN'de yolda yürürken nöbet geçiren epilepsi hastasında çevredekiler müdahale etti.

29.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:50
Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti

Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti

MARDİN'de yolda yürürken nöbet geçiren epilepsi hastasında çevredekiler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen epilepsi hastası, yolda yürüdüğü sırada nöbet geçirip, yere yığıldı. Olayı fark eden çevredekiler, hastaya müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Epilepsi hastası gelen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada vatandaşların hastaya müdahale anı, bölgedeki bir binada oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti

Kaynak: DHA

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Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti

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