Nöbet Boykotuna İdari İşlem

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), tam gün eğitim yapan okullarda görevli öğretmenlerin, öğle arasında nöbet tutmasına yönelik yaptığı düzenlemeye itiraz eden sendikalar, İzmir'de üyelerinin nöbet tutmaması için karar aldı. Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, nöbet tutmayı reddeden 2 öğretmene gönderilen yazıda, düzenlemeye uymamaları halinde haklarında idari işlem yapılacağı bildirildi. Nöbetlerin eğitimciler açısından angarya olduğunu söyleyen Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, karara tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl yapılan düzenlemeye göre, tam gün eğitim veren okullarda görevli eğitimciler, öğle aralarında nöbet tutacak. Düzenlemeye itiraz eden Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim İş sendikaları, İzmir'de üyelerinin nöbet tutmaması için karar aldı. Sendikaların eğitim boykotuna ilk yasal işlem uyarısı Baydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu'nda görevli S.T. ve A.E. isimli öğretmenler, üyesi olduğu Türk Eğitim-Sen'in aldığı karara istinaden nöbet tutmayı reddetti. Nöbet tutmama kararını yazdığı dilekçe ile okul müdürlüğüne bildiren eğitimcilere yanıt veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenlerin nöbet tutmaması halinde nöbet görevini eksik yapacağını ve bu nedenle de haklarında idari işlem yapılacağını belirtti.

Öğretmenlerin üyesi olduğu Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube'nin Başkanı Merih Eyyup Demir, Milli Eğitim tarafından alınan bu karar ile olayın farklı bir yöne evrildiğini belirtti. Okulların, Milli Eğitim camiasının, öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamasını istemediklerini, ancak öğretmenlerin de özellikle tam gün eğitim yapan okullarda öğle arası temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düştüklerini ifade eden Demir, bazı okullarda çift nöbet uygulamasının insan hakları çerçevesinde değerlendirildiğinde öğretmenlerin mağduriyetinin ortaya çıkacağını kaydetti.

'NÖBET ANGARYA GÖREV'

Bu süreçte bir orta yol bulunması ve öğretmenlerin hakkının teslim edilerek sorunu çözecek bir çalışma yapılmasını beklediklerini açıklayan Merih Eyyup Demir, "Bize göre bu nöbet angarya, ayrıca Anayasa'ya da aykırı. Öğretmenlerimize fazladan yüklenen bu yükün devletimiz tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz. Öğretmenlere nöbet ücreti ödenmeye başlandıktan sonra nöbet farklı bir yere doğru evrilmeye başladı. Arkadaşlarımız yemek yeme ihtiyacını bile karşılayamayacak duruma geldi. Yarın oluşabilecek bütün olumsuz durumlara karşı gerekli tedbirleri sendika olarak alacağız" dedi.

Norm kadro konusunda sıkıntılı bir süreçten geçildiğini de ifade eden Demir, önce bu sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek ardından eksikliklerin kadrolu öğretmenler aracılığıyla giderilmesinin sağlıklı bir formül olacağını söyledi. Demir, bütün bunlar sağladığında sorunların kendiliğinden ortadan kalkacağını da belirtti.

- İzmir