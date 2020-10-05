Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünü keşfeden üç bilim insanına verildi.

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu.

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

Ödül komitesi Hepatit C virüsüyle ilgili önemli çalışmalara imza atan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'ı ödüllendirdi. 1989 yılındaki keşfin yanı sıra Hepatit virüsünün gen dizilimini de çıkaran bilim insanları 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 8 milyon liralık ödülün de sahibi oldu. Öte yandan, Nobel komitesinden yapılan araştırmada, üç bilim insanının çalışmaları sayesinde siroz ve karaciğer kanserine yol açan Hepatit C'ye karşı yeni ilaçlar geliştirildiği ve milyonlarca kişinin hayatının kurtulduğuna vurgu yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı