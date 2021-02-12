Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: "Suudi Arabistan-BAE hegemonyası devrimimizi ve ülkemizi hedef alıyor"
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Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: "Suudi Arabistan-BAE hegemonyası devrimimizi ve ülkemizi hedef alıyor"

12.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:05
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman:

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki "hegemonyasının" 11 Şubat devrimini hedef aldığını belirtti.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki "hegemonyasının" 11 Şubat devrimini hedef aldığını belirtti.

Kerman, Yemen'de 2011 yılında başlayan Ali Abdullah Salih karşıtı halk gösterilerinin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan ve İran, iki farklı yerden Yemen'e düşman, sadece parçalanmış bir harita üzerinde nüfuz kazanmak için buluşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki 11 Şubat devriminin onur ve özgürlük anlamına geldiğini kaydeden Kerman, "Devrim, Yemen bayrağı serbestçe dalgalanana kadar devam edecektir. Suudi Arabistan-BAE hegemonyası ve uzantıları hayallerimizi, devrimimizi ve ülkemizi hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemenliler, 11 Şubat 2011'de, ???????Husiler tarafından Aralık 2017'de öldürülen Ali Abdullah Salih'in rejimine karşı ülkenin çoğunda ayaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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