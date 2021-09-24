NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz sancar, TEKNOFEST'e katıldı

TEKNOFEST'te katılan NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük" dedi.

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'na geldi. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin mezuniyet töreni öncesi basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"MEMLEKET SEVGİSİNİ UNUTMAYIN"

"Gençler çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediğin gibi 'Ya o beni alır ya da ben onu alırım' düşünceyle hareket edin ve son olarak memleket sevgisini unutmayın" ifadelerini kullandı.