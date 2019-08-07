Nobel Ödüllü Toni Morrison hayatını kaybetti! Toni Morrison kimdir?

07.08.2019 09:05

Sevilen kitabıyla Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Toni Morrison'ın ölümünü Alfred A. Knopf yayınevi doğruladı. Toni Morrison neden öldü? Toni Morrison kitapları, sözleri ve hayatı haberimizde…

TONİ MORRİSON KİMDİR?

Ünlü yazar Morrison, 18 Şubat 1931 tarihinde ABD Ohio'da dünyaya geldi. Afro-Amerikalı işçi sınıfı bir ailenin dört çocuğundan ikincisi olarak Ohio Lorain'de doğdu. Morrison iki yaşındayken, ailesi ev kirasını ödeyemediği için oturdukları ev, aile içerideyken ev sahibi tarafından ateşe verildi. On iki yaşında Katolik olarak Anthony adını alan Morrison, daha sonra nickname olarak Toni'yi kullanmaya başladı.

HOWARD ÜNİVERSİTESİ'ND EĞİTMEN OLARAK YER ALDI

1949'da, siyahi entelektüel çevreye katılmak amacıyla çoğunlukla Afro-Amerikalılara ayrılmış olan Howard University'ye kayıt oldu. Üniversitenin İngilizce bölümünden 1953 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansını 1955 yılında Cornell University'de yaptı. Texas Southern University'de iki yıl, Howard University'de ise yedi yıl İngilizce eğitimi verdi. Howard University'de eğitmen olarak görev yaptığı sırada Jamaikalı bir mimar olan ve 1958 yılında evleneceği Harold Morrison ile tanıştı. Yazar, 1964 yılında boşandıklarında ikinci çocuklarına hamileydi.

RANDOM HOUSE'TA EDİTÖRLÜK YAPTI

Toni, Random House'ta editörlük yaparak hayatına devam etti ve Random House'un hikaye/öykü alanında ilk kıdemli siyahi kadın editörü oldu. Üzerinde çalıştığı ilk kitaplardan biri de Nijeryalı yazarlar Wole Soyinka ve Chinua Achebe ile Güney Afrikalı oyun yazarı Athol Fugard'ın çalışmalarını içeren bir koleksiyon niteliğinde olan ve çığır açan Modern Afrika Edebiyatı adlı çalışmasıdır.

Morrison yazım hayatına Howard University'de şairler ve yazarların oluşturduğu bir grubun parçası olarak başladı. İlk romanı 'En Mavi Göz' kitabının ardından 1975'te, ikinci romanı olan ve iki siyah kadının arkadaşlığın anlatan "Sula", National Book Award adaylığına seçildi. Üçüncü romanı "Solomon'un Şarkısı" ile yazar, ulusal anlamda ün ve beğeni kazandı ve pek çok ödül aldı. Sonra "Tar Baby"i kaleme aldı. Dreaming Emmett adlı ilk oyununda ise beyaz erkekler tarafından öldürülen Emmett Till adlı siyahi genci anlattı.

PULİTZER VE NOBEL ÖLDÜLÜ KAZANDI

Morrison, 1987'de en çok ödül alan romanı Sevgili (Beloved)'i yayımladı. Haftalarca best-seller olarak kalan roman, Morrison'a 1988 yılında Pulitzer ve 1993'te de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.