Nobel Ödüllü Sancar'ın Adı Kırgızistan'da Eğitim Kurumuna Verildi

Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi Kazakistan'daki Cusup Balasagun Kırgızistan Milli Üniversitesinde (KMÜ) kurulan uzaktan eğitim merkezine verildi.



Rektörlük binasındaki merkez, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç ve Rektör Kanat Sadıkov tarafından açıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) malzeme desteği verdiği merkez, Türkiye ve Kırgızistan'ın eğitim ve bilim alanındaki işbirliği çerçevesinde hayata geçirildi.



Cusup Balasagun Kırgizistan Milli Üniversitesinin ülkenin en büyük üniversitesi olduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye'nin ülkenin eğitim hayatına yaptığı katkının önemine değindi.



Kılıç, merkeze ismi verilen Türk bilim adamı Sancar hakkında, "Nobel ödülünü kazanan Aziz Sancar'ın Türkiye'nin olduğu kadar Kırgızistan'ın da ve Türk devletlerinin de gurur kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bunun için bu uzaktan eğitim merkezine onun adının verilmesini yararlı buluyoruz. Türk dünyasında öne çıkan herkesi hepimizin ortak varlığı olarak görüyoruz. Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov, sinema yönetmeni Tolomuş Okeyev gibi isimler sadece Kırgızistan'ın değil Türk dünyasının da övünç kaynağıdır." diye konuştu.



Rektör Sadıkov da üniversitenin Türkiye'deki kurumlarla yaptığı işbirliği çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Büyükelçiliğine ve TİKA'nın Bişkek Program Koordinatörlüğü yetkililerine teşekkür etti.



Kılıç ve Sadıkov, açılışını yaptıkları merkezde Sakarya Üniversitesi ile bağlantı kurularak ilk dersi gerçekleştirdi.



"Üniversitemizde bir ilk"



Rektör Sadıkov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezden öğrencilerin yanı sıra araştırma ve inceleme yapan akademisyenlerin de yararlanacağını söyledi.



Türkiye'de işbirliği içinde oldukları 9 üniversite ile telekonferans yöntemiyle fikir alışverişlerinde bulunacaklarını ifade eden Sadıkov, Türkçe'ye ilgi gösteren öğrencilerin merkezde dil pratiğini geliştirebileceklerini kaydetti.