Nobel Ödüllü Masukawa Japonya Hükümetini Mahkemeye Verdi

Japonya'da, Nobel fizik ödülü sahibi Toshihide Masukawa'nın da arasında bulunduğu 143 kişi, 2015 yılında yürürlüğe giren güvenlik yasalarının anayasaya aykırı olduğu ve barış içinde yaşama haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, Nagoya Bölge Mahkemesine başvuran 143 kişi, 2015'te kabul edilen ve Japonya ordusunun, kolektif meşru müdafaa doktrini çerçevesinde denizaşırı bölgelerde rolünü genişleten güvenlik yasalarının, savaş ve terör saldırıları riskini artırdığı gerekçesiyle psikolojik olarak zarar gördüklerini savundu.

Söz konusu yasadan dolayı davacıların her biri 100 bin yen (yaklaşık 895 dolar) tazminat talebinde bulundu.

Bu yasaya ilişkin daha önce ülke çapında 21 mahkemede davalar açılmış, ancak bunlardan bazıları reddedilmişti.

Başbakan Şinzo Abe yönetiminin getirdiği yasalar, Japonya'nın, kendisi saldırıya uğramasa bile, saldırıya uğramaları halinde ABD ve diğer müttefiklerini savunmak için ülke dışında askeri güç kullanmasını mümkün hale getiriyor.

Toshihide Masukawa, Yoichiro Nambu ve Makoto Kobayashi ile 2008 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştı.