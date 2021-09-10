Nobel ödüllü Malala: "Harekete geçmezsek birçok Afgan kızı da benimle aynı hikayeyi paylaşabilir"
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Nobel ödüllü Malala: "Harekete geçmezsek birçok Afgan kızı da benimle aynı hikayeyi paylaşabilir"

Nobel ödüllü Malala: 'Harekete geçmezsek birçok Afgan kızı da benimle aynı hikayeyi paylaşabilir'
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, Afganistan'da kız çocuklarının eğitiminin barış ve güvenliğin inşasında güçlü bir araç olduğunu belirterek uluslararası toplum harekete geçmezse birçok Afgan kızının da kendisine olduğu gibi kafasına ateş açılacağı uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, Afganistan'da kız çocuklarının eğitiminin barış ve güvenliğin inşasında güçlü bir araç olduğunu belirterek uluslararası toplum harekete geçmezse birçok Afgan kızının da kendisine olduğu gibi kafasına ateş açılacağı uyarısı yaptı.

Afganistan'daki gelişmeleri görüşen BM Güvenlik Konseyine seslenen Yusufzay, uluslararası topluma Afgan kadınları ve kız çocuklarının haklarının korunması çağrısında bulundu.

Yusufzay, "Ben tüm kız çocuklarının okula gitmesi için sesimi yükselttim. Silahlı bir adamın okul otobüsümü durdurup, bana seslenip üzerime ateş açtığına şahit oldum. Harekete geçmezsek birçok Afgan kızı da benimle aynı hikayeyi paylaşabilir." dedi.

Kız çocukların eğitimini savunan Malala Yusufzay, 9 Ekim 2012'de ülkenin kuzeyindeki memleketi Svat Vadisi'nde okuluna gitmek için bindiği otobüste saldırıya uğramıştı. Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti.

Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesinde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.

2014'te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol isim haline gelen Malala, kendi adına açılan vakıf vasıtasıyla kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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