Nobel Ödüllü Fransız virolog Montagnier: Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) laboratuvarda üretildi
Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e sebep olan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmalara neden oldu
17.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:07
Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmalara neden oldu.
Fransız basınına konuşan Montagnier, SARS-CoV-2 virüsünün genlerinde (RNA'sında), HIV RNA'sına ait parçaların bulunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com