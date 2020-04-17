Nobel Ödüllü Fransız virolog Montagnier: Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) laboratuvarda üretildi Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e sebep olan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmalara neden oldu

Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmalara neden oldu. Fransız basınına konuşan Montagnier, SARS-CoV-2 virüsünün genlerinde (RNA'sında), HIV RNA'sına ait parçaların bulunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com