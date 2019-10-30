Nobel Ödüllü Ezidi Murad: "Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz"

30.10.2019 22:56

BİRLEŞMİŞ Nobel Barış Ödülü sahibi DEAŞ mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce DEAŞ'lı var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar." dedi.

DEAŞ militanları tarafından 2014'te Irak'taki köyünden kaçırılıp cinsel ilişki kölesi yapılan ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin bir soruya, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce DEAŞ'lı var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Bağdadi'nin ölümünün ardından DEAŞ kurbanı diğer kadınlarla da konuştuğunu belirten Murad, "Bana, 'ya diğerleri' diye sordular. Binlerce Ezidi hala kayıp. Durum sadece Bağdadi'den ibaret değil, binlercesi var. Daha fazlasını görmek istiyoruz, adalet istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BM'ye göre Haseke'deki Hol kampında DEAŞ bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 50 ülkeden 11 bini yabancı ülke vatandaşı 70 bin kişi tutuluyor.

Kaynak: AA