Nobel Ödüllü Ekonomistten Facebook Libra Yorumu: Güvenmek İçin Salak Olmak Lazım

Facebook'un kripto parası Libra, uzun süredir geliştirme aşamasındaydı. Yakın zamanda bu parada yaşanan gelişmelerin kripto para piyasasını da olumlu etkilediği söyleniyor.

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Eugene Stiglitz ise Libra'ya güvenmek konusunda çok net bir yorum yaptı: salak olmak lazım. Stiglitz, açıklamasını genel olarak Facebook'un güvenilirliği çevresinde yaptı.

Kripto paraların temelinde güvenin yer aldığını söyleyen ekonomist, "Her kripto paranın temelinde güven yatar. Ama Facebook'un kripto parasına güvenmek için salak olmak lazım." açıklamasında bulundu.

Facebook'un parası Libra'ya gelen tepkiler de oldukça değişken. Bir grup, bu girişimi kripto paralar için olumlu olarak görüyor. Bir diğer grup ise Facebook'un güvenilmez olduğunu öne sürüyor.

Özellikle son birkaç yıldır mahkemelerden çıkamayan, sürekli skandallara karışan Facebook, insanların güvenini fazlasıyla kaybetti. Özellikle de gizlilik ve veri güvenliği, Facebook söz konusu olduğunda hemen herkesin aklında soru işareti yaratıyor.

Stigtz, Facebook'un kripto parasının yasa dışı işlemlerde, özellikle de kara para aklamakta kullanılabileceği yönündeki iddiaları ise kabul etmiyor. Stiglitz, "Şu anda yasa dışı işlem yapmak, para aklamak için kullanılacak bir araca hiç ihtiyacımız yok." diyor.