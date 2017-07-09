Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu'nun Kanser Tedavisi

Amerikalı ve Alman doktorlar, Çin'de tutuklu bulunan Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusu Liu Şiaobo'nun kanser tedavisi için yurt dışına çıkmasında herhangi bir sakınca olmadığını kaydetti.



ABD'deki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Joseph Herman ile Almanya'daki Heidelber Üniversitesinden Markus Buchler, Liu ve Çinli doktorlarıyla cumartesi günü görüştü.



Liu'yu muayene eden iki doktor yaptıkları yazılı açıklamada, ileri seviyede karaciğer kanseri hastası Liu'nun tedavi için yurt dışına çıkabileceğini ancak bunun acilen yapılması gerektiğini belirtti.



Liu'nun, ülkenin kuzeyindeki Şınyang kentinde bulunan bir üniversite hastanesinde gördüğü tedavinin kalitesini onayladıklarını bildiren doktorlar, "Liu Şiaobo ve ailesi, tedavinin geri kalan kısmının Almanya ya da ABD'de yapılmasını istiyor." ifadesini kullandı.



Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusu ve akademisyen Liu Şiaobo, 2009 yılında halkı devleti yıkmaya kışkırtmak suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 61 yaşındaki Liu, 2010 yılında hapisteyken insan hakları mücadelesinden dolayı Nobel ödülü kazanmıştı. Çinli doktorlar, 2014 yılında ileri düzeyde karaciğer kanseri tanısı konulan Liu'nun tedavi için yurt dışı seyahati yapmasının sağlığı açısından sakıncalı olacağı açıklamasında bulunmuştu. Uluslararası kamuoyunda artan eleştiriler üzerine Çin, iki yabancı doktorun Liu'yu muayene etmesine izin vermişti.