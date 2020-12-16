Nobel ödüllü aktivist Kerman, Husiler'in Sana'daki ev ve ofisine el koyduğunu açıkladı
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Nobel ödüllü aktivist Kerman, Husiler'in Sana'daki ev ve ofisine el koyduğunu açıkladı

16.12.2020 02:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 02:06
Nobel ödüllü aktivist Kerman, Husiler'in Sana'daki ev ve ofisine el koyduğunu açıkladı

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, başkent Sana'daki evine ve ofisine Husiler tarafından el konulduğunu duyurdu.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, başkent Sana'daki evine ve ofisine Husiler tarafından el konulduğunu duyurdu.

Kerman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sana'nın Ez-Ziraa semtindeki ev ve ofisine birkaç gün önce Husiler tarafından el konulduğunu ve eşyalarının yağmalandığını kaydetti.

Husiler'i "hırsız ve eşkıya" olarak nitelendiren Kerman, "Tekrar tekrar söylüyorum ki Sana, vatanın bağrına geri dönecek, tüm özel ve kamusal haklar tekrar kazanılacak." ifadesini kullandı.

Kerman, Yemen halkının, Husiler'e ve "Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) koalisyonuna" karşı verdiği mücadelenin, şahsi değil, özgürlük yolunda bir vatan mücadelesi olduğunu vurguladı.

Husiler'den, Kerman'ın iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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