09.10.2019 14:17

Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini bulmasıyla ödüle hak kazanan isimlerden John B. Goodenough merak edilmeye başlandı. Nobel Kimya Ödülü kazanan John B. Goodenough kimdir? John B. Goodenough biyografi ve John B. Goodenough hayatı haberimizde…

JOHN B. GOODENOUGH KİMDİR?

John Bannister Goodenough (25 Temmuz 1922 doğumlu), Amerikalı bir profesör ve katı hal fizikçisidir ve halen Austin Texas Üniversitesinde makine mühendisliği ve malzeme bilimi de profesörüdür.

2014 yılındalityum iyon aküye katkılarından dolayı Charles Stark Draper Ödülü'nü aldı . 2019 yılında, onu şimdiye kadarki en eski Nobel ödülü yapan , Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü .

JOHN B. GOODENOUGH'UN EĞİTİM HAYATI?

Kariyerinin başında MIT'in Lincoln Laboratuvarı'nda bir araştırma bilimciliği yaptı. Bu süre zarfında rastgele erişimli manyetik hafıza geliştirmekten sorumlu disiplinlerarası bir ekibin parçasıydı . RAM konusundaki araştırma çabaları, oksit malzemelerde kooperatif Jahn-Teller distorsiyonu olarak da bilinen kooperatif yörünge siparişi kavramlarını geliştirmesine neden oldu ve daha sonra şu anda bilinen malzemelerde manyetik süper değişim işareti için kurallar geliştirmesine yol açtı.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ

1970'lerin ve 1980'lerin sırasında, başkanı olarak göreve devam etti. Hafif şarj edilebilir pillerin geliştirilmesinde kritik olan malzemeleri keşiflerinden dolayı 2001'de Japonya Ödülü'nü aldı.