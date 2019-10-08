Nobel Fizik Ödülü'nü kim aldı? Nobel Fizik Ödülü alan Didier Queloz kimdir?

08.10.2019 14:03

2019 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Jüri, fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri için James Peebles ve güneş sistemi dışındaki güneş gibi yörüngeye sahip yıldızların yörüngelerini keşfeden Michel Mayor ve Didier Queloz'un ödülü paylaştığını açıkladı. Bilim alanında yaşanan bu gelişme ile Nobel Fizik Ödülü alan Didier Queloz kimdir konusu merak edildi. İşte Didier Queloz hakkında detaylar…

DİDİER QUELOZ KİMDİR?

Didier Queloz, Cambridge Cavendish Laboratuvarı Astrofizik Grubu ve ayrıca Cenevre Üniversitesi'ndeki gezegen dışı gezegenleri bulmada üretken bir sicile sahip bir İsviçre astronomudur. 1995 yılında Queloz doktora derecesine sahipti.

Doğum tarihi: 23 Şubat 1966 (53 yıl yaşında), İsviçre

Eğitim: Cenevre Üniversitesi

Kitaplar: Planètes extrasolaires

Keşfettikleri: 51 Pegasi b, HD 189733 b, WASP-17b, Kepler-78b, Gliese 581 b, COROT-7c, HD 6434 b, Gliese 3021 b, HD 20367 b

Ödüller: Wolf Fizik Ödülü, Nobel Fizik Ödülü

Akademik danışman: Michel Mayor