Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesi Priştine'de protesto edildi

17.10.2019 17:51

İsveç'in Priştine Büyükelçiliği önünde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi protesto edildi.

Protestocular, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesini eleştiren "NO-Bel" yazılı pankartlar taşıdı.

Oyun yazarı olan protesto organizatörü Ben Apolloni, İsveç'in Priştine Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda yaptığı açıklamada, Nobel Edebiyat Ödülü'nün "dönemin en problemli ve insanlık dışı" yazarına verilmesinin kendileri için kabul edilemez olduğunu, bu durumun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Apolloni, "Dünya tarafından 30 yıldır (Slobodan) Miloseviç lehine yaptığı açıklamalarla tanınan bu adama ödül verilmesi, bizi, tüm dünyayı ve medyaları, hala yüreği olan, hümanist kalan insanları hayal kırıklığına uğratmıştır. Peter Handke edebiyattaki üstün değerler ile değil bununla tanınır." açıklamasında bulundu.

Nobel'in prestijli bir ödül olduğunu dile getiren Apolloni, verilen ödülle Avrupa'daki bütün milliyetçi güçlerin desteklendiğini ve Avrupa'da isyan etmeye çalışan bütün bu karanlık güçlerin tanıtımının yapıldığını savundu.

Protesto esnasında Kosova Savaşı'nın 20. yılı dolayısıyla Slobodan Miloseviç'in önderliğinde Sırp rejiminin Kosova'da yaptığı soykırımdan 20 fotoğraf gösterildi. Apolloni, protestonun ardından fotoğrafları İsveç Akademisine göndermek üzere elçiliğe bıraktı.

Handke'nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını ifade etmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Kaynak: AA