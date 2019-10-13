Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesi kutlandı - ADDİS

Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesi kutlandı - ADDİS

Yürüyüş yapılması Bayraklar ve başbakan Abiy Ahmet'in resimleri taşınması Oromia bölgesinde toplanan vatandaşların kutlama yapması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan yüzlerce kişi, Nobel ödülünün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesini kutladı.

13.10.2019 14:30
Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesi kutlandı - ADDİS

Yürüyüş yapılması

Bayraklar ve başbakan Abiy Ahmet'in resimleri taşınması

Oromia bölgesinde toplanan vatandaşların kutlama yapması

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan yüzlerce kişi, Nobel ödülünün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesini kutladı. Oromia bölgesinde toplanan vatandaşlar, Başbakan Ahmet Ali'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA
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