NOAA'ya göre 2021 yılı 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri olabilir

NEW ABD'de bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre 2021'in son 141 senede kaydedilen en sıcak 10 yıldan biri olabileceği bildirildi.

NOAA'nın internet sitesinden paylaşılan son raporda, böyle giderse 2021'in 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Raporda, hava sıcaklıklarının mevcut ortalamayla sene sonuna kadar devam etmesi durumunda 2021'in 140 yıldan bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri olma ihtimalinin yüzde 99'dan fazla olduğu kaydedildi.

Ocak ve ekim ortalama yüzey sıcaklığı baz alındığında, 2021'in kayıtlardaki 6'ncı en sıcak yıl olduğu vurgulandı.

Raporda, son yüzyılda dünyada yaşanan en sıcak ilk 5 yılın tamamının 2015 ve sonrasına ait olduğu ve bunun küresel ısınmanın ilerleyişinin son işaretleri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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