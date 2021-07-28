No Touch Lazer Nedir?
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No Touch Lazer Nedir?

No Touch Lazer Nedir?
Hürriyet - Haberler | Magazin

No Touch Lazer Yöntemi Kimlere Uygulanabilir?

No Touch Lazer Yöntemi Kimlere Uygulanabilir?

Göz yapısı uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Günümüzde ekranlı araçların yaygın kullanımı nedeniyle göz bozuklukları daha genç yaşlarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle yüksek miyopiye daha çok rastlanmaktadır.

No Touch Lazer Uygulaması Nasıl Yapılıyor?

No Touch Laser uygulaması damla anestezisi ile yapılır. Lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğrudan uygulama yapılır. Hastanın lazer cihazından çıkan yeşil ışığa bakması gerekmektedir.

No Touch Laser İşlemi Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Genellikle işlemden sonra gözlerin kapatılması gerekmez, hasta iki gözünü de açık tutarak evine gidebilir. Genellikle ilk 2 gün yanma, batma olur, 3. günde şikayetlerin geçmesi beklenir. Hastaya reçete edilecek ilaçlarla bu sürecin daha konforlu geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Notouch Sonrası Görme Ne zaman Netleşir?

Notouch Lazer sonrası 4. güne kadar bulanıklık yaşanabilir. Genellikle 5. günden itibaren netlik artmaya başlar ve bilgisayar, araç kullanma gibi rutin işler yapılabilir. Görsel netlik 1. aya kadar giderek artar.

Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yaklaşık 1 hafta boyunca göz suyla temas etmemelidir. İşlem sonrasında doktorunuzun belirttiği süre boyunca reçete edilen göz damlalarının kullanımına dikkat edilmelidir. UV ışıktan mümkün olduğunca gözlerin korunması konusunda hassas davranılmalı ve gün ışığının keskin olduğu saatlerde güneş gözlüğü kullanılmasına özen gösterilmelidir. Uygulamadan hemen sonra araç sürülmemelidir.

Notouch Lazer Kimler İçin Uygundur?

18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Göz numaralarının durduğuna emin olmak gerekir. Bunun için son 6 ay içerisinde göz derecelerinin artmaması gerekir.

Detaylı muayenede ve klinik testlerde göz yapısının uygun olması gerekir. Tüm bu şartlar sağlandıktan uygulama gerçekleştirilebilir.

Notouch lazer, ileri yaşlarda gelişebilecek katarakt gibi başka göz operasyonlarına engel değildir.

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Kaynak: Hürriyet

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