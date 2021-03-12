NO Pelicans - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA maçında bugün NO Pelicans - Minnesota TW maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - Minnesota TW maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - Minnesota TW hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
NO PELİCANS - MİNNESOTA TW MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, NO Pelicans - Minnesota TW maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Minnesota TW maçı, NBA TV HD,Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
NO PELİCANS - MİNNESOTA TW MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak NO Pelicans - Minnesota TW maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.