No More Ransom girişimi suçluların 900 milyon dolar yasadışı karının önüne geçti

Kolluk kuvvetleri ve bilgi teknolojileri (BT) güvenlik şirketleri tarafından fidye yazılımı mağdurlarının dosyalarını geri yüklemelerine yardımcı olmak için başlatılan bir girişim olan "No More Ransom" 900 milyon ABD dolarından fazla yasadışı karın önlenmesini sağladı.

Kolluk kuvvetleri ve bilgi teknolojileri (BT) güvenlik şirketleri tarafından fidye yazılımı mağdurlarının dosyalarını geri yüklemelerine yardımcı olmak için başlatılan bir girişim olan "No More Ransom" 900 milyon ABD dolarından fazla yasadışı karın önlenmesini sağladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, fidye yazılımı, genellikle şifreleme yardımıyla değerli kullanıcı verilerine erişimi engelleyen ve faillerin engellenen bilgilere tekrar erişim sağlamak için hedeflerinden fidye talep etmelerine izin veren kötü amaçlı yazılımlara verilen bir isim.

Bu tür kötü amaçlı yazılımlar son yıllarda oldukça yaygınlaştı ve dünya çapındaki özel kullanıcılara ve kuruluşlara büyük zarar verdi.

Hollanda Polisi Ulusal Yüksek Teknoloji Suç Birimi, Europol'ün Avrupa Siber Suç Merkezi, Kaspersky ve McAfee, kişilerin ve kuruluşların fidye yazılımlarına karşı savaşmasına yardımcı olmak için 2016 yılında ortak bir web sitesi oluşturmak üzere bir araya geldi. Sitenin amacı, fidye yazılımı kurbanlarına yardımcı olmak ve fidye ödemelerine gerek kalmadan verilerini kurtarma olanağı sağlamaktı. Bunun için girişime dahil kurumlar web sitesinde şifre çözme araçlarını yayınlayacaktı. Bu araçlar indirilip çalıştırıldığında, belirli fidye yazılımı ailelerinin mağdurlarının herhangi bir fidye ödemeden verilerini geri almalarına yardımcı oluyor. Şifre çözme araçlarına ek olarak, web sitesinde belirli bir ülkede bir siber suçun nasıl bildirileceğine ilişkin tavsiyeler ve talimatlar da yer alıyor.

Dört kurumla başlayan girişimin ortakları zamanla 170'in üzerine çıktı ve 121 şifre çözme aracı kullanıma sunuldu. Bu araçlar 150 fidye yazılımı ailesine karşı savaşta yardımcı oluyor. Son beş yılda yaklaşık altı milyon kişi bu şifre çözme araçlarını indirdi. "No More Ransom" uzmanlarına göre girişimin katılımcıları, suçluların yasadışı olarak 900 milyon ABD dolarından fazla kar elde etmelerinin önüne geçti.

Kaspersky, girişime 32 fidye yazılımı ailesi tarafından şifrelenen verilerin geri alınmasına yardımcı olan 5 şifre çözme aracıyla katkıda bulunan kurucu ortaklardan biriydi ve katkılarına devam ediyor.

2016'dan beri bu araçlar 150 binden fazla indirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi güvenlik araştırmacısı Jornt van der Weil, "Projenin başlangıcından beri pek çok kişinin dosyalarını ödeme yapmadan geri almasına yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyum. Daha fazla kullanıcıya yardımcı olmak ve daha fazla hasarı önlemek için dünyanın dört bir yanından endüstri ortaklarımızla ve kanun kuruluşlarıyla birlikte fidye yazılımlarıyla mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol