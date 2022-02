No Man's Sky Nintendo Switch'e geliyor

No Man's Sky geliştiricileri, geçtiğimiz günlerde Nintendo Direct sunumu sırasında devasa uzay macera oyununun Switch konsoluna çıkacağını açıkladı.

Hello Games'in PlayStation, PC ve Xbox sürümleri için kullanımına sunduklarından oluşan son beş yıllık güncelemeleri Switch sürümünü içerecek.

2016 yılında PlayStation 4 ve PC için çıkış yapan No Man's Sky'ın lansmanı zorlu geçti. No Man's Sky, lansmanında oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Fakat Hello Games, 5 yıllık geliştirme süreciyle beraber hayal kırıklıklarını gidermeyi başardı.

Hello Games, geçen yıl No Man's Sky'a Frontiers, Prisms, Expeditions ve Companions olmak üzere dört büyük güncelleme getirdi. Oyunun mekaniği tekrardan elden geçirilerek görsel iyileştirilmelerde bulundu.