NNYÜ öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
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NNYÜ öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

NNYÜ öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, NNYÜ öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda, üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alındığında, NNYÜ devlet ve vakıf üniversiteleri arasında desteklenen projeler açısından Türkiye ikincisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, programın amacının üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek olduğunu belirterek, projeleri kabul edilen öğrencileri ve projelere destek veren danışman akademisyenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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