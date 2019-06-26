NNYÜ iç mimarlık ve çevre tasarımı Bölümü mezunları proje sergisi açtı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Başoğlu ve Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Aykut serginin açılışında birer konuşma yaparak yapılan proje çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.

Kayseri'nin tarihi yapılarından biri olan Bünyan İlçesindeki Sultanhanı Kervansarayı'nı proje konusu olarak değerlendiren öğrencilerin her biri, temasını kendi seçtikleri bir müze işlevi ile yapıyı yeniden yaşama kazandırmak için farklı projeler ürettiler.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Aykut sergi hakkında şu bilgileri verdi, "Tarihi yapının çevresi de kentsel rekreasyon alanı olarak ele alınıp seçilen müze işlevine paralel temalar ile çevre tanzimine konu oldu. Bu amaçla farklı çözümler içinde su düzenlemeleri, kafeteryalar, çocuk oyun alanları, mini konser alanları, gezi parkurları v.s. düzenlendi. Müzelerin artık statik sergileme işlevlerinin çok dışında; üstlendikleri temalar doğrultusunda araştırma merkezleri, eğitim üniteleri, zaman zaman işlevleri paralelinde konferans, konser gibi aktiviteler, seminerler, süreli-sınırlı sergiler içeren düzenlemeler oluşturmaları gibi programlar da projelerde yer aldı. Elbette tüm bu çok programlı çözümlere zemin olarak öğrencilerin tasarımlarında;sosyal donatılara (cafe-restoran, satış üniteleri v.s.) yer verilmiştir. Oluşturulacak aktivite alanlarının gece de yaşaması ve kentsel ilgi odağı olmasının sürdürebilmesi için tarihi ve çevresel mekânların artistik aydınlatılmasına yönelik çözümler de öğrencilerin sergilenen projelerindeki bir diğer tasarım ögesi olarak yer buldu."

Sergide Üniversite öğrencilerinden oluşan bir müzik grubu da programa renk kattı.

Kaynak: Bültenler