NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde hijyen tedbirleri en üst seviyede Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde hijyen kuralları ve diğer tedbirler en üst seviyede tutularak hastalara tedavi hizmeti sunulduğu bildirildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde hijyen kuralları ve diğer tedbirler en üst seviyede tutularak hastalara tedavi hizmeti sunulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni normalleşme sürecinde NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehberlere uygun olarak tedbirlerin en üst seviyede uygulandığı belirtildi.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı için randevu alınabildiğinin anlatıldığı açıklamada, hastanede hijyenik klima sistemi ile havalandırılmış özel kapalı odalarda hizmet verildiği, klinik içerisindeki ünitelerin ise bulaşma riskini önlemek için birbirlerinden oldukça uzak mesafelerde bulunduğu belirtildi.

Hasta ile yakın temasta olan tüm personelin gerekli kişisel koruyucu ekipmanla çalıştığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz içindeki tüm genel alanlarda, asansörlerde, tuvaletler ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılmış ve her bir kliniğe ait bekleme salonundaki koltuklar arası mesafe en az bir metre olacak şekilde ayarlanmıştır. Sadece kliniklerimize gelen hastalarımızın değil, tüm çalışanlarımızın da düzenli olarak ateş ölçümleri, sağlık durumu kontrolleri ve bunlarla ilgili denetimler hastane yönetimi tarafından yapılmaktadır. Açıldığı günden bu yana dezenfeksiyon ve sterilizasyona önem veren Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz yeni normalleşme sürecinde de hijyenik ortamları ile hastalarımıza tedavi hizmeti sunmaya hazırdır."

Kaynak: AA